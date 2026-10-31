उज्जैन सिंहस्थ-2028 की तैयारी: बेगमबाग में 10 इमारतें ध्वस्त, मुस्लिम समाज ने खुद खाली किए मकान

महाकाल नगरी उज्जैन में सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के तहत बेगमबाग क्षेत्र में शनिवार सुबह बड़ी कार्रवाई की गई। महाकाल मंदिर पहुंच मार्ग और हरिफाटक ब्रिज के चौड़ीकरण के लिए मुस्लिम समाज के लोगों ने सकारात्मक पहल करते हुए 10 इमारतों को खुद ही खाली कर दिया। इसके बाद उज्जैन विकास प्राधिकरण (UDA), नगर निगम और पुलिस प्रशासन के संयुक्त अमले ने जेसीबी और पोकलेन मशीनों की मदद से इन अवैध व्यावसायिक निर्माणों को ध्वस्त कर दिया।



सांप्रदायिक सौहार्द और सहयोग की मिसाल

सिंहस्थ-2028 के दौरान सुगम यातायात और ब्रिज निर्माण की राह में आ रहे बेगमबाग क्षेत्र के इन मकानों को खाली करने के लिए प्रशासन ने पहले ही सूचना दे दी थी। नियमों और व्यवस्था का सम्मान करते हुए मुस्लिम समाज के लोगों ने खुद आगे आकर अपना सामान हटाया और मकान खाली कर दिए। समाज के इस सहयोग के बाद नगर निगम के बुलडोजरों ने शांतिपूर्ण तरीके से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की।

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UDA के संपदा अधिकारी जीवन मोगी के अनुसार, प्राधिकरण ने बेगमबाग में 45 भूखंड (प्रत्येक 2400 वर्गफीट) 30 साल की लीज पर आवासीय उपयोग के लिए दिए थे। हालांकि, लीज की शर्तों का उल्लंघन करते हुए इन आवासीय भूखंडों के 106 से अधिक हिस्से कर नियम विरुद्ध व्यावसायिक निर्माण कर लिए गए थे। इन भूखंडों की लीज लगभग 15 साल पहले समाप्त हो चुकी थी। हालांकि, न्यायालय से स्टे मिलने के कारण मामला अटका हुआ था। हाल ही में स्टे समाप्त होते ही लीज निरस्त कर कब्जे हटाने की कार्रवाई शुरू की गई।प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार, बेगमबाग में यह UDA की सातवीं बड़ी कार्रवाई थी। इससे पहले तीन साल में अलग-अलग चरणों में 88 से अधिक अवैध निर्माण हटाए जा चुके हैं। शनिवार को 10 और इमारतों को ध्वस्त किया गया। अब खाली कराए गए पूरे क्षेत्र में ब्रिज निर्माण और मार्ग चौड़ीकरण का काम तेजी से शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य सिंहस्थ-2028 के दौरान महाकाल मंदिर आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को सुगम यातायात उपलब्ध कराना है।