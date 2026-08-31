महाकाल की सवारी: पांच स्वरूपों में निकले बाबा, हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा और रोबोट ने किया डांस; CM भी हुए शामिल

जय श्री महाकाल और हर-हर महादेव के गगनभेदी जयकारों के बीच सोमवार, 31 अगस्त को भाद्रपद माह के प्रथम सोमवार पर भगवान महाकालेश्वर की पंचम सवारी भव्यता और धूमधाम के साथ निकली। भगवान महाकाल अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकले, जहां लाखों श्रद्धालुओं ने उनके दर्शन कर पुण्यार्जन किया। सवारी में भगवान महाकाल ने अपने भक्तों को एक साथ पांच विभिन्न स्वरूपों में दर्शन दिए। चांदी की पालकी में श्री चंद्रमोलेश्वर, गजराज पर श्री मनमहेश, गरुड़ रथ में श्री शिवतांडव, नंदी रथ में श्री उमा-महेश और होल्कर रथ में श्री होल्कर के स्वरूप में प्रभु विराजमान हुए।

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