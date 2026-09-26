छिंदवाड़ा: कोर्ट परिसर में अधिवक्ता से मारपीट, शराब के लिए पैसे देने से किया इंकार तो कर दिया हमला

जुन्नारदेव सत्र न्यायालय परिसर के बाहर शनिवार दोपहर एक अधिवक्ता के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक व्यक्ति ने अधिवक्ता को रोककर शराब पीने के लिए पैसे मांगे। पैसे देने से मना करने पर पहले गाली-गलौज की और फिर अचानक उनके चेहरे व शरीर पर 3-4 मुक्के मार दिए। हमले में अधिवक्ता की दाईं आंख के नीचे, नाक और पसलियों में चोटें आई हैं। आरोपी ने मारपीट के दौरान उनकी जेब से रुपये निकालने का प्रयास भी किया। साथी अधिवक्ता के बीच-बचाव के बाद मामला शांत हुआ।

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