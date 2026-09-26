न्याय: 13 साल की बच्ची से दरिंदगी करने वाले को 20 साल का कठोर कारावास, पीड़िता को एक लाख मुआवजा

जिला मुख्यालय स्थित विशेष पॉक्सो कोर्ट ने 13 वर्षीय अबोध बालिका की अस्मत लूटने वाले हैवान को कड़ी सजा सुनाते हुए सलाखों के पीछे भेज दिया है। विशेष न्यायाधीश स्मृता सिंह ठाकुर की अदालत ने आरोपी विशाल अहिरवार को दोषी करार देकर 20 वर्ष के कठोर कारावास और 3,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। इसके साथ ही अदालत ने मानवीय संवेदना और न्याय के सिद्धांत को रेखांकित करते हुए पीड़िता को एक लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि (प्रतिकर) प्रदान करने का फरमान जारी किया है।

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