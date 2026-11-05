उज्जैन: धनतेरस पर कब करें खरीदारी? शुक्रवार को लक्ष्मी-कुबेर पूजन का विशेष संयोग, जानें राहुकाल और शुभ मुहूर्त

धन, आरोग्य और समृद्धि का पर्व धनतेरस शुक्रवार, 6 नवंबर 2026 को मनाया जाएगा। इस बार धनतेरस पर शुक्रवार और हस्त नक्षत्र का विशेष संयोग बन रहा है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार शुक्रवार को माता लक्ष्मी का प्रिय वार माना जाता है, जबकि हस्त नक्षत्र कला, कौशल, व्यापार और क्रय-विक्रय से जुड़े कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। ऐसे में इस दिन सोना-चांदी, बर्तन और अन्य उपयोगी वस्तुओं की खरीदारी के साथ माता लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरि और कुबेर देव की पूजा का विशेष महत्व रहेगा।

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अमृत: सुबह 9:17 से 10:40 बजे तक

शुभ: दोपहर 12:05 से 1:27 बजे तक

चल: शाम 4:14 से 5:38 बजे तक

लाभ: रात 8:51 से 10:27 बजे तक

शुभ: मध्यरात्रि 12:04 से 1:41 बजे तक

ज्योतिषाचार्य एवं उज्जैन पंचांगकर्ता पं. चंदन श्यामनारायण व्यास के अनुसार, कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि शुक्रवार 6 नवंबर को सुबह 10 बजकर 32 मिनट से शुरू होकर शनिवार 7 नवंबर को सुबह 10 बजकर 48 मिनट तक रहेगी। इस दिन सूर्य तुला राशि और चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे। शुक्रवार का लक्ष्मी तत्व और हस्त नक्षत्र का कर्म-कौशल से संबंध इस पर्व को विशेष बना रहा है।धनतेरस को भगवान धन्वंतरि के प्राकट्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरि को आरोग्य और चिकित्सा का देवता माना जाता है। वहीं माता लक्ष्मी समृद्धि और भगवान कुबेर धन-धान्य के अधिष्ठाता माने जाते हैं। इस दिन इन तीनों देवताओं की आराधना की जाती है।पं. व्यास के अनुसार धनतेरस पर प्रदोषकाल में भगवान धन्वंतरि और माता लक्ष्मी का पूजन विशेष फलदायी माना जाता है। व्यापारिक प्रतिष्ठानों में बहीखातों, धन और उपकरणों का पूजन करने की भी परंपरा है। धनतेरस का संदेश केवल धन अर्जित करना नहीं, बल्कि जीवन में धर्म, स्वास्थ्य और समृद्धि के बीच संतुलन बनाए रखना भी है।धनतेरस पर खरीदारी और शुभ कार्यों के लिए चौघड़िया के अनुसार ये समय बताए गए हैं:

दुकान और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए लग्न मुहूर्त

दुकान, फैक्ट्री, स्कूल, कॉलेज और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों में शुभ कार्यों के लिए लग्न के अनुसार मुहूर्त:

मकर लग्न: सुबह 11:44 से दोपहर 1:30 बजे तक

मेष लग्न: शाम 4:31 से 6:10 बजे तक

कर्क लग्न: रात 10:22 से 12:39 बजे तक

घर और प्रतिष्ठान के लिए शुभ लग्न

कुंभ लग्न: दोपहर 1:30 से 3:01 बजे तक

वृषभ लग्न: शाम 6:10 से 8:08 बजे तक

सिंह लग्न: मध्यरात्रि 12:39 से 2:53 बजे तक

राहुकाल में खरीदारी से बचने की सलाह

पं. व्यास के अनुसार शुक्रवार को राहुकाल सुबह 10:40 से दोपहर 12:04 बजे तक रहेगा। इस अवधि में खरीदारी और शुभ कार्यों से बचने की सलाह दी गई है।