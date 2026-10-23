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मध्य प्रदेश: उज्जैन में कैसा रहेगा मौसम? सुबह-शाम गुलाबी ठंड, दोपहर में तेज धूप; महाकाल भक्त ध्यान दें

Fri, 23 Oct 2026 07:06 PM IST
उज्जैन ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन Published by: उज्जैन ब्यूरो Updated Fri, 23 Oct 2026 07:06 PM IST
सार

उज्जैन में मौसम का मिजाज इन दिनों बदल रहा है। सुबह और शाम हल्की ठंड महसूस हो रही है, जबकि दोपहर में अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक पहुंच रहा है। जीवाजीराव वेधशाला के अधीक्षक डॉ. राजेंद्र प्रसाद गुप्त के अनुसार, दिसंबर और जनवरी में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना रहती है। 

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बाबा महाकाल का दरबार - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन आने की योजना बना रहे हैं, तो मौसम के बदलते मिजाज को ध्यान में रखकर तैयारी करें। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सुबह और शाम हल्की ठंड महसूस होने लगी है, लेकिन दोपहर में तेज धूप और गर्मी परेशान कर सकती है। जीवाजीराव वेधशाला के अधीक्षक डॉ. राजेंद्र प्रसाद गुप्त के मुताबिक, फिलहाल अधिकतम तापमान 35 डिग्री और रात का तापमान 19.5 डिग्री के आसपास है। ऐसे में भस्म आरती में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं और दिन में महाकाल लोक घूमने की योजना बना रहे लोगों को कपड़ों और पानी का विशेष ध्यान रखना चाहिए।

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सुबह-शाम ठंड, दोपहर में गर्मी से सामना
जीवाजीराव वेधशाला के अधीक्षक डॉ. राजेंद्र प्रसाद गुप्त के अनुसार, उज्जैन में अभी कड़ाके की ठंड शुरू नहीं हुई है, लेकिन सुबह और शाम हल्की ठंड का असर दिखाई देने लगा है। दूसरी ओर, दोपहर में अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक पहुंचने से गर्मी महसूस हो रही है। रात का तापमान करीब 19.5 डिग्री दर्ज किया जा रहा है।
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दिन और रात के तापमान में अंतर के कारण श्रद्धालुओं को दर्शन के समय के अनुसार अपनी तैयारी करनी चाहिए। सुबह जल्दी मंदिर पहुंचने वालों को हल्के गर्म कपड़े रखने चाहिए, जबकि दोपहर में बाहर घूमने वालों को तेज धूप से बचाव करना जरूरी है।
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कब बढ़ेगी उज्जैन में ठंड?
डॉ. गुप्त के अनुसार, ठंड बढ़ने का संबंध केवल बारिश से नहीं है। पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाली बर्फबारी और सूर्य की किरणों की स्थिति सहित कई मौसमी कारक तापमान को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी की सूर्य के सापेक्ष स्थिति में बदलाव के साथ सूर्य की किरणें सर्दियों में अपेक्षाकृत तिरछी पड़ती हैं, जिससे धरती को मिलने वाली ऊर्जा में कमी आती है और तापमान घटने लगता है।

दिसंबर-जनवरी में महसूस होगी कड़ाके की ठंड
वेधशाला अधीक्षक के मुताबिक, उज्जैन में कड़ाके की ठंड के लिए अभी इंतजार करना होगा। दिसंबर और जनवरी में आमतौर पर ठंड का असर अधिक महसूस होता है। हालांकि, वास्तविक तापमान और ठंड की तीव्रता उस समय की मौसम परिस्थितियों पर निर्भर करेगी।


महाकाल दर्शन करने वालों के लिए 5 जरूरी टिप्स

भस्म आरती के समय गर्म कपड़े रखें: सुबह 4 बजे की भस्म आरती में शामिल होने जा रहे हैं, तो हल्का स्वेटर या शॉल साथ रखें।

दोपहर में धूप से बचाव करें: दिन में दर्शन या भ्रमण के दौरान टोपी, पानी की बोतल और गमछा साथ रखें।

बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान रखें: तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण छोटे बच्चों और बुजुर्गों के कपड़ों का विशेष ध्यान रखें।

महाकाल लोक घूमने की योजना बनाएं: शाम के समय घूमना सुविधाजनक हो सकता है, लेकिन मौसम के अनुसार हल्के गर्म कपड़े साथ रखें।

बदलते मौसम के लिए तैयार रहें: सर्दी-जुकाम से बचाव के लिए जरूरत के मुताबिक गर्म कपड़े बैग में रखें और पर्याप्त पानी पीते रहें।

महाकाल दर्शन के लिए उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं के लिए फिलहाल सबसे जरूरी बात यही है कि सुबह-शाम की हल्की ठंड और दोपहर की गर्मी, दोनों को ध्यान में रखकर यात्रा की तैयारी करें।

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