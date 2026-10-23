एमपी: कांग्रेस विधायक सोहन बाल्मिक पर एफआईआर, भाजपा नेत्री ने गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी का लगाया आरोप

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चांदामेटा पुलिस के अनुसार, परासिया के शंकरगढ़ वार्ड-3 निवासी 38 वर्षीय ज्योति डेहरिया ने शिकायत में बताया कि 20 अक्टूबर को पंकज स्टेडियम में शासन की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। रात करीब 8:30 बजे वह भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचीं। उनके साथ हरिशचंद्र अग्रवाल, राजकुमार सिंह, प्रदीप विश्वकर्मा, सज्जू तिवारी, मनीष जैन, सोनू पंडित और उदिता यादव सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे।शिकायत के मुताबिक, जब भाजपा कार्यकर्ता मंच के सामने पहुंचे तो विधायक सोहन बाल्मिक ने कथित तौर पर उन्हें देखकर अपशब्द कहे। आरोप है कि इस दौरान मुख्यमंत्री और सांसद विवेक ‘बंटी’ साहू का नाम लेकर भी अपशब्द कहे गए। शिकायतकर्ता के अनुसार, विरोध करने पर उनके साथ धक्का-मुक्की की गई। ज्योति डेहरिया ने विधायक सोहन बाल्मिक और शुभम मालवी पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है।घटना के बाद ज्योति डेहरिया भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ चांदामेटा थाने पहुंचीं और शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने पुलिस को घटनाक्रम का वीडियो भी उपलब्ध कराया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 296(बी), 351(3) और 3(5) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। अब पुलिस शिकायत में लगाए गए आरोपों और उपलब्ध वीडियो की जांच कर रही है। जांच के दौरान घटनाक्रम की परिस्थितियों और संबंधित लोगों की भूमिका स्पष्ट होने की उम्मीद है।गौरतलब है कि पंकज स्टेडियम में दशहरा उत्सव के दौरान मंच और आयोजन स्थल को लेकर विवाद हुआ था। स्थिति बिगड़ने पर प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा था। अब इसी आयोजन से जुड़े नए विवाद में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद मामला चर्चा में है। फिलहाल विधायक सोहन बाल्मिक का पक्ष सामने नहीं आया है। पुलिस जांच के बाद ही पूरे घटनाक्रम और लगाए गए आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।