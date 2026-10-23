एमपी: अपनी ही सरकार पर भाजपा विधायक अजय विश्नोई का तंज, बोले- योजना बनी, लेकिन हमें ही जानकारी नहीं
जबलपुर के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में मझौली को शामिल किए जाने पर भाजपा विधायक अजय विश्नोई ने खुशी जताई, लेकिन योजना की जानकारी नहीं मिलने पर अपनी ही सरकार पर तंज कसा। उन्होंने सवाल उठाया कि क्षेत्र में कौन से उद्योग आएंगे, काम कब शुरू होगा और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को योजना के बारे में क्यों नहीं बताया गया।
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सबसे पहली इन्वेस्टर मीट जबलपुर में हुई थी, तब से इंतजार है कि जबलपुर में उद्योग आएंगे। वर्षों बाद खुशखबरी मिली कि जबलपुर को जोड़ते हुए एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन गया है, जिसमें जबलपुर के लिए उद्योग आएंगे। जबलपुर के उद्योगपतियों की प्रसन्नता व्यक्त करते हुए फोटो भी देखने मिल गई। मुझे और ज्यादा प्रसन्नता यह जानकर हुई कि इस कॉरिडोर में मेरी विधानसभा के मझौली विकासखंड को भी शामिल किया हुआ है। काश, योजना बनाते समय न सही, बन जाने के बाद ही हम जैसे छोटे जनप्रतिनिधियों को भी कोई बता देता कि योजना क्या है, धरातल पर कब उतरेगी और उसमें जबलपुर के लिए क्या होगा।— Ajay Vishnoi (@AjayVishnoiBJP) October 23, 2026
मीडिया और तस्वीरों से मिल रही जानकारी
विधायक ने अपनी पोस्ट में तंज कसते हुए कहा कि योजना बनाते समय उनसे चर्चा नहीं हुई, तो कम से कम इसके तैयार होने के बाद ही जानकारी दे दी जाती। उन्हें बताया जाना चाहिए था कि योजना क्या है, यह जमीन पर कब उतरेगी और जबलपुर को इससे क्या फायदा मिलेगा। उन्होंने जबलपुर में हुई पहली इन्वेस्टर मीट का जिक्र करते हुए कहा कि तब से ही क्षेत्र में उद्योग आने का इंतजार है। अब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की जानकारी सामने आई है और उद्योगपतियों की खुशी की तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों को योजना की विस्तृत जानकारी नहीं है।
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