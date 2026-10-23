एमपी: अपनी ही सरकार पर भाजपा विधायक अजय विश्नोई का तंज, बोले- योजना बनी, लेकिन हमें ही जानकारी नहीं

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मध्यप्रदेश में औद्योगिक विकास को लेकर भाजपा सरकार की तैयारियों के बीच पार्टी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री अजय विश्नोई ने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेकर सवाल उठाए हैं। पाटन से विधायक विश्नोई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि जबलपुर में उद्योग लाने की उम्मीद लंबे समय से है, लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट की जानकारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी नहीं दी गई। विश्नोई ने कहा कि उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि जबलपुर को जोड़कर बनाए जा रहे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में उनकी विधानसभा के मझौली विकासखंड को भी शामिल किया गया है। हालांकि, उन्होंने इस बात पर हैरानी जताई कि योजना में क्षेत्र शामिल होने के बावजूद उन्हें यह जानकारी नहीं है कि वहां कौन सा उद्योग स्थापित होगा और काम कब शुरू होगा।