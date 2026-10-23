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एमपी: अपनी ही सरकार पर भाजपा विधायक अजय विश्नोई का तंज, बोले- योजना बनी, लेकिन हमें ही जानकारी नहीं

Fri, 23 Oct 2026 06:56 PM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Fri, 23 Oct 2026 06:56 PM IST
सार

जबलपुर के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में मझौली को शामिल किए जाने पर भाजपा विधायक अजय विश्नोई ने खुशी जताई, लेकिन योजना की जानकारी नहीं मिलने पर अपनी ही सरकार पर तंज कसा। उन्होंने सवाल उठाया कि क्षेत्र में कौन से उद्योग आएंगे, काम कब शुरू होगा और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को योजना के बारे में क्यों नहीं बताया गया।

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MP: BJP MLA Ajay Vishnoi Takes a Dig at Own Govt Over Jabalpur Industrial Corridor, Says Leaders Were Kept in
अजय विश्नोई - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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मध्यप्रदेश में औद्योगिक विकास को लेकर भाजपा सरकार की तैयारियों के बीच पार्टी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री अजय विश्नोई ने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेकर सवाल उठाए हैं। पाटन से विधायक विश्नोई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि जबलपुर में उद्योग लाने की उम्मीद लंबे समय से है, लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट की जानकारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी नहीं दी गई। विश्नोई ने कहा कि उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि जबलपुर को जोड़कर बनाए जा रहे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में उनकी विधानसभा के मझौली विकासखंड को भी शामिल किया गया है। हालांकि, उन्होंने इस बात पर हैरानी जताई कि योजना में क्षेत्र शामिल होने के बावजूद उन्हें यह जानकारी नहीं है कि वहां कौन सा उद्योग स्थापित होगा और काम कब शुरू होगा।
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मीडिया और तस्वीरों से मिल रही जानकारी
विधायक ने अपनी पोस्ट में तंज कसते हुए कहा कि योजना बनाते समय उनसे चर्चा नहीं हुई, तो कम से कम इसके तैयार होने के बाद ही जानकारी दे दी जाती। उन्हें बताया जाना चाहिए था कि योजना क्या है, यह जमीन पर कब उतरेगी और जबलपुर को इससे क्या फायदा मिलेगा। उन्होंने जबलपुर में हुई पहली इन्वेस्टर मीट का जिक्र करते हुए कहा कि तब से ही क्षेत्र में उद्योग आने का इंतजार है। अब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की जानकारी सामने आई है और उद्योगपतियों की खुशी की तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों को योजना की विस्तृत जानकारी नहीं है। 

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