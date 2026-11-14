उज्जैन: नागदा में प्राचार्य की शर्मनाक करतूत, छात्रों को मुर्गा बनाकर पैर से मारी लात, कारण बताओ नोटिस जारी

जिले में नागदा जंक्शन स्थित भारत कॉमर्स हायर सेकंडरी स्कूल में विद्यार्थियों के साथ दुर्व्यवहार की गंभीर घटना सामने आई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूल के प्राचार्य केबी गुप्ता छात्रों को मुर्गा बनाकर पैर से लात मारते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आते ही स्कूल प्रशासन से लेकर शिक्षा क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। विद्यालय प्रबंधन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्राचार्य केबी गुप्ता को कारण बताओ नोटिस थमाया है और उनसे लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा है।

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वीडियो के वायरल होने के तुरंत बाद स्कूल प्रबंधन एक्शन में आ गया है। प्रबंधन ने प्राचार्य केबी गुप्ता को नोटिस जारी कर घटनाक्रम पर जवाब मांगा है। संस्था के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया है कि प्राचार्य का आधिकारिक स्पष्टीकरण आने के बाद ही अगली प्रशासनिक कार्रवाई तय की जाएगी। वीडियो में छात्रों के साथ प्राचार्य का यह रूप देखकर स्कूल के अन्य अध्यापकों और कर्मचारियों में भी भारी असमंजस का माहौल बना हुआ है।शिक्षा विभाग की ओर से आरोपी प्राचार्य को पृथक नोटिस जारी करने और उनके खिलाफ नियम अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की कवायद शुरू हो गई। दूसरी तरफ इस घटना से आक्रोशित छात्रों के परिजन भी विरोध में उतर आए हैं। पीड़ित बच्चों के अभिभावक प्राचार्य के खिलाफ पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराने के लिए आवेदन पत्र तैयार कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि किसी भी स्थिति में बच्चों के साथ ऐसा हिंसक बर्ताव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।जानकारी के अनुसार प्राचार्य केबी गुप्ता शिक्षा क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं। वे इससे पूर्व अनेक वर्षों तक नवोदय विद्यालय में प्राचार्य के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं और वर्ष 2022 में वहां से सेवानिवृत्त हुए थे। इसके बाद वर्ष 2025 से वे नागदा के भारत कॉमर्स हायर सेकंडरी स्कूल में प्राचार्य का कार्यभार संभाल रहे हैं। इतने अनुभवी शिक्षक द्वारा छात्रों से इस प्रकार का अशोभनीय व्यवहार किए जाने से हर कोई स्तब्ध है। फिलहाल सभी पक्ष स्कूल प्रबंधन और शिक्षा विभाग की अगली कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं।