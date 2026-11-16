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टीकमगढ़: श्रीरामराजा मंदिर के खजाने की होगी जांच, नौ साल बाद टीम करेगी आभूषणों और संपत्तियों का सत्यापन

Mon, 16 Nov 2026 10:27 AM IST
प्रिया वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, टीकमगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, टीकमगढ़ Published by: प्रिया वर्मा Updated Mon, 16 Nov 2026 10:27 AM IST
सार

श्रीरामराजा मंदिर के खजाने में रखे सोने-चांदी के आभूषणों और कीमती उपहारों का करीब नौ साल बाद भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। जिला प्रशासन ने इसके लिए छह सदस्यीय जांच दल गठित किया है।

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Tikamgarh: Orchha Ram Raja Temple Treasury to Be Verified After 9 Years, Six-Member Panel Formed
रामराजा मंदिर ओरछा

विस्तार
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ओरछा के प्रसिद्ध श्रीरामराजा मंदिर के खजाने में मौजूद बहुमूल्य सामग्री की विस्तृत जांच और भौतिक सत्यापन कराने के लिए जिला प्रशासन ने प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए जाने वाले सोने-चांदी के आभूषणों तथा अन्य कीमती उपहारों का मिलान मंदिर के आधिकारिक अभिलेखों से कराया जाएगा।
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कलेक्टर एवं श्रीरामराजा मंदिर प्रबंधन समिति की अध्यक्ष जमुना भिड़े के निर्देश पर छह सदस्यीय उच्चस्तरीय जांच दल का गठन किया गया है। मंदिर के खजाने का अंतिम बार भौतिक सत्यापन वर्ष 2017 में कराया गया था। अब लगभग नौ वर्ष की लंबी अवधि बीत जाने के पश्चात अभिलेखों तथा वास्तविक सामग्री का मिलान कराने की तैयारी की गई है।
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समिति का गठन और प्रशासनिक उत्तरदायित्व
जिला प्रशासन ने इस जांच प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के उद्देश्य से निवाड़ी जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोहन सक्सेना की अध्यक्षता में समिति बनाई है। इस छह सदस्यीय उच्चस्तरीय जांच दल में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व निवाड़ी, जिला कोषालय अधिकारी निवाड़ी, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री निवाड़ी, तहसीलदार पृथ्वीपुर और निवाड़ी पुलिस अधीक्षक की ओर से नामित पुलिस अधिकारी को सदस्य बनाया गया है। मंदिर कार्यालय में उपलब्ध दान पंजी और संबंधित दस्तावेज का अध्ययन कर खजाने में रखी वस्तुओं से मिलान करना इस समिति का प्राथमिक दायित्व होगा।
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खजाना कक्ष का प्राथमिक निरीक्षण
प्रशासन के अनुसार प्राथमिक चरण के अंतर्गत जांच दल ने खजाना कक्ष खोलकर केवल आगामी सत्यापन की तैयारियों और व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। सुरक्षा मानकों के तहत इस पूरी कार्रवाई की निरंतर वीडियोग्राफी कराई गई। जांच दल के सदस्यों की कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व तथा बाहर निकलने के उपरांत सघन जांच की गई और मौके पर ही विधिवत पंचनामा तैयार किया गया। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि निरीक्षण के दौरान खजाने के किसी भी आभूषण या कीमती सामान को न तो छुआ गया और न ही वहां से हटाया गया। कार्य खत्म होने पर कक्ष का ताला सुरक्षित रूप से बंद कर दिया गया।

अनुकूल समय पर होगी पूर्ण गणना
कलेक्टर जमुना भिड़े के अनुसार वर्तमान में ओरछा धाम में श्रद्धालुओं की भारी आवाजाही होने के कारण खजाने की संपूर्ण सामग्री की गिनती और भौतिक सत्यापन को कुछ समय के लिए स्थगित रखा गया है। उन्होंने आश्वस्त किया कि खजाने में रखी संपत्ति को लेकर कोई अनियमितता नहीं हुई है। श्रद्धालुओं की आवाजाही की स्थिति अनुकूल होते ही गठित जांच दल के माध्यम से समस्त आभूषणों और परिसंपत्तियों की गहन गणना कराई जाएगी, जिसके उपरांत ही वास्तविक विवरण स्पष्ट होगा।
 
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