इंदौर: 2 दिन गहराएगा जल संकट, इन इलाकों में बंद रहेगी पानी की सप्लाई, देखें लिस्ट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: अर्जुन रिछारिया Updated Mon, 16 Nov 2026 08:50 AM IST
सार
बायपास पर फ्लाईओवर निर्माण के चलते पाइपलाइन जोड़ने का काम किया जाएगा। इस कारण 16 और 17 नवंबर को भूरी टेकरी, कनाड़िया और स्कीम नंबर 134 समेत 9 टंकियों से जलप्रदाय बाधित रहेगा। निगम ने पानी स्टोर करने की अपील की है।
विज्ञापन
विस्तार
शहर के बायपास क्षेत्र में फीनिक्स मॉल के पास चल रहे फ्लाईओवर निर्माण कार्य के कारण आम जनता को अगले 2 दिनों तक पेयजल संकट का सामना करना पड़ सकता है। निर्माण कार्य की वजह से शहर की मुख्य ग्रेविटी मेन लाइन को शिफ्ट किया गया था, जिसे अब मुख्य पाइपलाइन से जोड़ने का काम किया जाएगा। इस तकनीकी कार्य के चलते 16 और 17 नवंबर को शहर के कई प्रमुख इलाकों में पानी की सप्लाई पूरी तरह से प्रभावित रहेगी। इस दौरान कुल 9 पानी की टंकियों से जुड़े क्षेत्रों में नियमित जलप्रदाय नहीं हो सकेगा।
इंटरकनेक्शन के लिए बंद रहेगा पानी का प्रवाह
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, बायपास पर पहले से बिछाई गई मुख्य ग्रेविटी मेन लाइन फ्लाईओवर के निर्माण में बाधक बन रही थी, जिसके बाद उसे सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया है। अब इस नई शिफ्ट की गई पाइपलाइन को पुरानी मुख्य लाइन से जोड़ने के लिए इंटरकनेक्शन का कार्य किया जाना है। इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए बिचौली मर्दाना ब्रिज के पास स्थित मुख्य वाल्व से पानी के प्रवाह को बंद रखा जाएगा, जिससे इन टंकियों तक पानी नहीं पहुंच पाएगा।
इन 9 प्रमुख टंकियों से जुड़े क्षेत्रों में नहीं आएगा पानी
इंटरकनेक्शन कार्य के कारण शहर की 9 प्रमुख पानी की टंकियों की सप्लाई बाधित रहेगी। इनमें भूरी टेकरी, मित्र बंधु, सर्व सुविधा, कनाड़िया, हारून कॉलोनी, स्कीम नंबर 134, साई कृपा, तापेश्वरी और समर पार्क की टंकियां शामिल हैं। इन सभी टंकियों से जुड़े आवासीय क्षेत्रों और कॉलोनियों में 2 दिनों तक नलों से पानी नहीं आएगा। नगर निगम प्रशासन ने संबंधित टीम को यह कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त, प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों की जरूरत के अनुसार टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचाने की वैकल्पिक व्यवस्था भी की जाएगी।
विज्ञापन
नगर निगम ने की पानी स्टोर करने की अपील
संभावित जल संकट को देखते हुए नगर निगम ने प्रभावित इलाकों के रहवासियों से विशेष अपील जारी की है। निगम ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे आगामी 2 दिनों की अपनी दैनिक जरूरत के मुताबिक पर्याप्त मात्रा में पानी पहले से ही स्टोर करके रख लें। साथ ही उपलब्ध पानी का इस्तेमाल बेहद सावधानीपूर्वक और किफायत से करने को कहा गया है। निगम के मुताबिक, पाइपलाइन जोड़ने का काम पूरा होते ही सभी संबंधित क्षेत्रों में जलप्रदाय व्यवस्था को फिर से सामान्य कर दिया जाएगा।
विज्ञापन
इंटरकनेक्शन के लिए बंद रहेगा पानी का प्रवाह
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, बायपास पर पहले से बिछाई गई मुख्य ग्रेविटी मेन लाइन फ्लाईओवर के निर्माण में बाधक बन रही थी, जिसके बाद उसे सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया है। अब इस नई शिफ्ट की गई पाइपलाइन को पुरानी मुख्य लाइन से जोड़ने के लिए इंटरकनेक्शन का कार्य किया जाना है। इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए बिचौली मर्दाना ब्रिज के पास स्थित मुख्य वाल्व से पानी के प्रवाह को बंद रखा जाएगा, जिससे इन टंकियों तक पानी नहीं पहुंच पाएगा।
विज्ञापन
इन 9 प्रमुख टंकियों से जुड़े क्षेत्रों में नहीं आएगा पानी
इंटरकनेक्शन कार्य के कारण शहर की 9 प्रमुख पानी की टंकियों की सप्लाई बाधित रहेगी। इनमें भूरी टेकरी, मित्र बंधु, सर्व सुविधा, कनाड़िया, हारून कॉलोनी, स्कीम नंबर 134, साई कृपा, तापेश्वरी और समर पार्क की टंकियां शामिल हैं। इन सभी टंकियों से जुड़े आवासीय क्षेत्रों और कॉलोनियों में 2 दिनों तक नलों से पानी नहीं आएगा। नगर निगम प्रशासन ने संबंधित टीम को यह कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त, प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों की जरूरत के अनुसार टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचाने की वैकल्पिक व्यवस्था भी की जाएगी।
विज्ञापन
नगर निगम ने की पानी स्टोर करने की अपील
संभावित जल संकट को देखते हुए नगर निगम ने प्रभावित इलाकों के रहवासियों से विशेष अपील जारी की है। निगम ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे आगामी 2 दिनों की अपनी दैनिक जरूरत के मुताबिक पर्याप्त मात्रा में पानी पहले से ही स्टोर करके रख लें। साथ ही उपलब्ध पानी का इस्तेमाल बेहद सावधानीपूर्वक और किफायत से करने को कहा गया है। निगम के मुताबिक, पाइपलाइन जोड़ने का काम पूरा होते ही सभी संबंधित क्षेत्रों में जलप्रदाय व्यवस्था को फिर से सामान्य कर दिया जाएगा।