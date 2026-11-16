इंदौर: 2 दिन गहराएगा जल संकट, इन इलाकों में बंद रहेगी पानी की सप्लाई, देखें लिस्ट

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नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, बायपास पर पहले से बिछाई गई मुख्य ग्रेविटी मेन लाइन फ्लाईओवर के निर्माण में बाधक बन रही थी, जिसके बाद उसे सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया है। अब इस नई शिफ्ट की गई पाइपलाइन को पुरानी मुख्य लाइन से जोड़ने के लिए इंटरकनेक्शन का कार्य किया जाना है। इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए बिचौली मर्दाना ब्रिज के पास स्थित मुख्य वाल्व से पानी के प्रवाह को बंद रखा जाएगा, जिससे इन टंकियों तक पानी नहीं पहुंच पाएगा।इंटरकनेक्शन कार्य के कारण शहर की 9 प्रमुख पानी की टंकियों की सप्लाई बाधित रहेगी। इनमें भूरी टेकरी, मित्र बंधु, सर्व सुविधा, कनाड़िया, हारून कॉलोनी, स्कीम नंबर 134, साई कृपा, तापेश्वरी और समर पार्क की टंकियां शामिल हैं। इन सभी टंकियों से जुड़े आवासीय क्षेत्रों और कॉलोनियों में 2 दिनों तक नलों से पानी नहीं आएगा। नगर निगम प्रशासन ने संबंधित टीम को यह कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त, प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों की जरूरत के अनुसार टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचाने की वैकल्पिक व्यवस्था भी की जाएगी।संभावित जल संकट को देखते हुए नगर निगम ने प्रभावित इलाकों के रहवासियों से विशेष अपील जारी की है। निगम ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे आगामी 2 दिनों की अपनी दैनिक जरूरत के मुताबिक पर्याप्त मात्रा में पानी पहले से ही स्टोर करके रख लें। साथ ही उपलब्ध पानी का इस्तेमाल बेहद सावधानीपूर्वक और किफायत से करने को कहा गया है। निगम के मुताबिक, पाइपलाइन जोड़ने का काम पूरा होते ही सभी संबंधित क्षेत्रों में जलप्रदाय व्यवस्था को फिर से सामान्य कर दिया जाएगा।