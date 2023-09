MP Politics: नीमच में जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव, कई गाड़ियों के शीशे टूटे, चीता प्रोजेक्ट से नाराज ग्रामीण

मध्य प्रदेश विस चुनाव से पहले भाजपा सरकार जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। सोमवार को नीमच से प्रारंभ हुई जन आशीर्वाद यात्रा मंगलवार रात को रामपुरा होते हुए मंदसौर में प्रवेश कर रही थी। इस दौरान रामपुरा क्षेत्र के गांव रावली कुई में चीता प्रोजेक्ट से नाराज ग्रामीणों ने आशीर्वाद यात्रा का घेराव कर जमकर विरोध किया। ग्रामीणों ने मनासा विधायक अनिरुद्ध माधवमारू के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। बाद में ग्रामीणों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसमें यात्रा रथ व नेताओं के वाहनों के कांच भी फूट गए।

नीमच जिले की मनासा विधानसभा की रामपुरा तहसील के वनपरिक्षेत्र में चीता प्रोजेक्ट को लेकर ग्रामीण एक माह से विरोध कर रहे हैं। पूर्व में भी वन विभाग के अमले पर हमला किया था, लेकिन ग्रामीणों की सुनवाई नहीं हो रही। मंगलवार को भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा जावद विधानसभा से होते हुए मनासा में व रामपुरा तरफ से मंदसौर जिले में प्रवेश करने वाली थी। तभी मंगलवार रात को रामपुरा क्षेत्र के गांव रावली कुई में ग्रामीणों ने राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव और विधायक अनिरुद्ध माधव मारू के काफिले को रोककर विरोध किया।



सुनवाई के लिए वाहन से नहीं नेता तो भड़के ग्रामीण

जानकारी के अनुसार ग्रामीणों ने भाजपा नेताओं से चीता प्रोजेक्ट का विरोध किया लेकिन भाजपा नेताओं ने वाहन से उतर कर सुनवाई करना उचित नहीं समझा। पुलिस ने ग्रामीणों को हटाने के लिए धक्का-मुक्की की। जिससे बात बिगड़ गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने जन आशीर्वाद यात्रा के काफिले पर पथराव शुरू कर दिया। घटना में विकास रथ, नेताओं के वाहन, एम्बुलेंस सहित सभी वाहनों के कांच फोड़ दिए। पुलिस व सुरक्षाकर्मचारियों ने नेताओं को सुरक्षित वहां से निकाला। सूचना मिलते ही रामपुरा, मनासा व कुकड़ेश्वर थानों से पुलिस बल मौके पर पहुंचा व व्यवस्था को संभाला।



वहीं, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यात्रा के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि 15 से 20 लोगों ने अचानक जय कमलनाथ के नारे लगाते हुए पत्थरबाजी कर दी। हमें समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। पुलिस उन्हें रोकती तब तक कई वाहनों के कांच फूट गए।



#WATCH | Bhopal | Madhya Pradesh BJP president VD Sharma says, "...I have received information that stones were pelted on the yatra by Congress goons from the hills and behind trees. This is not only unfortunate or condemnable but it is also a serious crime. Congress is nervous…