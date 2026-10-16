मिलकर की हैवानियत: तीन वहशी नाबालिग को खेत में घसीटते हुए ले गए, फिर की दरिंदगी; एक किशोर समेत तीन गिरफ्तार

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सिंगरौली जिले के मोरवा थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक विधि विरुद्ध बालक को अभिरक्षा में लिया गया है। पुलिस ने तीनों को न्यायालय में पेश किया है।