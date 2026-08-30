सीधी: बाणसागर बांध के छह गेट खुलने से सोन नदी में बढ़ा जलस्तर, सीधी के 24 गांवों में हाई अलर्ट

लगातार हो रही बारिश और बाणसागर बांध के कैचमेंट क्षेत्र में बढ़ती जल आवक को देखते हुए सोन नदी में जल प्रवाह बढ़ाया जाएगा। मुख्य अभियंता, गंगा कछार जल संसाधन विभाग, रीवा द्वारा जारी सूचना के अनुसार बाणसागर बांध का जल स्तर बढ़कर 341.58 मीटर पहुंच गया है। निर्धारित जल स्तर बनाए रखने के लिए दोपहर 12 बजे बांध के 6 रेडियल गेट 2-2 मीटर तक खोल दिए गए। इससे करीब 2454 क्यूमेक्स पानी सोन नदी में छोड़ा जा रहा है।

विज्ञापन