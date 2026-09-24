इंदौर: कल शाम 6 बजे से निकलेगा जुलूस, इस बार 22 से अधिक भव्य झांकियां निकलेंगी

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शाम 6 बजे खजराना गणेश की झांकी से होगा शुभारंभ

25 सितंबर को झांकियों का जुलूस शाम 6 बजे से शुरू होगा, जिसमें वर्षों पुरानी क्रमानुसार निकलने की व्यवस्था को बरकरार रखा गया है। परंपरा के अनुसार सबसे पहले श्री खजराना गणेश मंदिर की झांकी रवाना होगी। इसके पश्चात श्री शास्त्री कॉर्नर नवयुवक मंडल, इंदौर विकास प्राधिकरण, इंदौर नगर निगम, होप टेक्सटाइल (भंडारी मिल), कल्याण मिल, मालवा मिल, हुकुमचंद मिल, स्वदेशी मिल, राजकुमार मिल और स्पूतनिक ट्यूटोरियल एकेडमी की झांकियां क्रमानुसार मार्ग पर आगे बढ़ेंगी। विज्ञापन



पौराणिक आख्यानों के साथ सामाजिक चेतना का संदेश

इस बार झांकियों के माध्यम से न केवल धार्मिक और पौराणिक कथाओं का जीवंत चित्रण किया जा रहा है, बल्कि महत्वपूर्ण सामाजिक विषयों को भी उभारा गया है। विभिन्न मिलों और संस्थाओं द्वारा तैयार की जा रही झांकियों में भगवान गणेश के जीवन से जुड़े प्रसंगों के साथ-साथ नारी शक्ति, महिला सशक्तिकरण और नशामुक्ति जैसे ज्वलंत मुद्दों पर जागरूकता संदेश दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त बच्चों के मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए विशेष विषय-आधारित झांकियां भी तैयार की गई हैं। 25 सितंबर को झांकियों का जुलूस शाम 6 बजे से शुरू होगा, जिसमें वर्षों पुरानी क्रमानुसार निकलने की व्यवस्था को बरकरार रखा गया है। परंपरा के अनुसार सबसे पहले श्री खजराना गणेश मंदिर की झांकी रवाना होगी। इसके पश्चात श्री शास्त्री कॉर्नर नवयुवक मंडल, इंदौर विकास प्राधिकरण, इंदौर नगर निगम, होप टेक्सटाइल (भंडारी मिल), कल्याण मिल, मालवा मिल, हुकुमचंद मिल, स्वदेशी मिल, राजकुमार मिल और स्पूतनिक ट्यूटोरियल एकेडमी की झांकियां क्रमानुसार मार्ग पर आगे बढ़ेंगी।इस बार झांकियों के माध्यम से न केवल धार्मिक और पौराणिक कथाओं का जीवंत चित्रण किया जा रहा है, बल्कि महत्वपूर्ण सामाजिक विषयों को भी उभारा गया है। विभिन्न मिलों और संस्थाओं द्वारा तैयार की जा रही झांकियों में भगवान गणेश के जीवन से जुड़े प्रसंगों के साथ-साथ नारी शक्ति, महिला सशक्तिकरण और नशामुक्ति जैसे ज्वलंत मुद्दों पर जागरूकता संदेश दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त बच्चों के मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए विशेष विषय-आधारित झांकियां भी तैयार की गई हैं।

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मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी इंदौर में इस वर्ष भी अनंत चतुर्दशी के अवसर पर झांकियों का भव्य कारवां निकलने के लिए पूरी तरह तैयार है। 103 वर्षों से चली आ रही इस ऐतिहासिक और अनूठी परंपरा के तहत 25 सितंबर की शाम 6 बजे से शहर में झांकियों का जुलूस शुरू होगा। इस बार 22 से अधिक आकर्षक और संदेशप्रद झांकियां तैयार की जा रही हैं, जिन्हें अंतिम रूप देने के लिए विभिन्न मिल परिसरों में कलाकार और कारीगर दिन-रात मेहनत कर रहे हैं। कहीं अंतिम रंग-रोगन चल रहा है तो कहीं विद्युत सज्जा और सजावट का काम अंतिम चरण में है। आयोजन को लेकर शहरवासियों में जबरदस्त उत्साह और उत्सुकता देखी जा रही है। इंदौर की अनंत चतुर्दशी झांकी परंपरा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन न होकर शहर के सामूहिक जुड़ाव और सामाजिक सौहार्द का प्रतीक है। शहर में इस बार भी पुरानी परंपराओं के साथ-साथ नए विषयों, आधुनिक तकनीक और नई सजावट का संगम देखने को मिलेगा।