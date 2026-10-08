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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Sidhi: MEMU Train Proposed from Satna to Rampur Naikin via Rewa, Railway Board Approval Awaited

सीधी: रामपुर नैकिन तक नई मेमू ट्रेन का प्रस्ताव, सतना-रीवा से जुड़ेगा रेल सफर, रेलवे बोर्ड की मंजूरी का इंतजार

Thu, 08 Oct 2026 12:33 PM IST
सीधी ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीधी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीधी Published by: सीधी ब्यूरो Updated Thu, 08 Oct 2026 12:33 PM IST
सार

ललितपुर–सिंगरौली रेल परियोजना के तहत रामपुर नैकिन और चुरहट तक रेल लाइन पर ट्रायल की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। इसी बीच पश्चिम मध्य रेलवे ने सतना से रीवा होते हुए रामपुर नैकिन तक नई दैनिक मेमू यात्री ट्रेन चलाने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा है।

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Sidhi: MEMU Train Proposed from Satna to Rampur Naikin via Rewa, Railway Board Approval Awaited
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विस्तार
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जिले में रेल कनेक्टिविटी का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अहम खबर है। ललितपुर-सिंगरौली रेल परियोजना के तहत रामपुर नैकिन और चुरहट तक रेल लाइन पर ट्रायल की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। इसी बीच पश्चिम मध्य रेलवे ने सतना से रीवा होते हुए रामपुर नैकिन तक नई दैनिक मेमू यात्री ट्रेन चलाने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा है।

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पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर के सीपीआरओ मयूर वर्मा ने गुरुवार को बताया कि 7 अक्टूबर को इस ट्रेन के प्रस्ताव को रेलवे के परिचालन स्तर पर स्वीकृति मिल चुकी है। हालांकि नियमित यात्री सेवा शुरू करने के लिए रेलवे बोर्ड की अंतिम मंजूरी अभी बाकी है।
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प्रस्तावित ट्रेन का क्या होगा समय?
प्रस्तावित समय-सारिणी के मुताबिक ट्रेन सतना से सुबह 9:15 बजे रवाना होगी। यह कैमा, सकरिया, हिनौता रामबन, बघाई रोड और तुरकी रोड स्टेशनों पर ठहराव लेते हुए सुबह 10:25 बजे रीवा पहुंचेगी।
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रीवा से ट्रेन सुबह 10:35 बजे रवाना होकर सिलपरा, गोविंदगढ़ और बघवार में ठहराव लेते हुए दोपहर 12:30 बजे रामपुर नैकिन पहुंचने का प्रस्ताव है।

वापसी में ट्रेन रामपुर नैकिन से दोपहर 3:30 बजे रवाना होगी। इसके बाद बघवार, गोविंदगढ़, सिलपरा और रीवा सहित निर्धारित स्टेशनों पर ठहराव लेते हुए शाम 7:15 बजे सतना पहुंचने का प्रस्ताव है। इस सेवा के लिए आठ मेमू कोच प्रस्तावित किए गए हैं।

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रामपुर नैकिन से चुरहट तक रेल लाइन पर इंजन और स्पीड ट्रायल अगस्त 2026 में सफलतापूर्वक किया जा चुका है। इसके बाद क्षेत्र में नियमित यात्री ट्रेन सेवा शुरू होने की उम्मीद बढ़ी है। हालांकि फिलहाल रेलवे की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में ट्रेन की सेवा रामपुर नैकिन तक ही रखी गई है। चुरहट तक ट्रेन चलाने को लेकर अभी कोई अलग समय-सारिणी सामने नहीं आई है।

सीधी जिला मुख्यालय तक रेल सुविधा पहुंचाने के लिए ललितपुर-सिंगरौली रेल परियोजना के तहत निर्माण कार्य जारी है। चुरहट से सीधी के बीच शेष निर्माण कार्य पूरा होने के साथ जरूरी निरीक्षण और रेलवे की अन्य स्वीकृतियां मिलने के बाद ही यात्री ट्रेन का विस्तार सीधी तक किया जा सकेगा। फिलहाल रामपुर नैकिन तक प्रस्तावित मेमू सेवा को रेलवे बोर्ड की मंजूरी मिलने का इंतजार है। मंजूरी मिलने के बाद ही इस सेवा के संचालन की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

 

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