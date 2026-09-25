अपराध: शिवपुरी में युवक पर चाकू से जानलेवा हमला, आंखों में मिर्च झोंककर पीठ में किए वार

शिवपुरी शहर के झांसी तिराहे के पास मामूली विवाद को लेकर एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ युवकों ने पहले युवक की आंखों में मिर्च झोंकी और फिर उसके साथ मारपीट करते हुए पीठ में चाकू से कई वार कर दिए। हमले में घायल युवक को उसका बड़ा भाई तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां उसका इलाज जारी है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।

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