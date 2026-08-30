एमपी: शिवपुरी में शराब दुकान में दो युवकों का हाईवोल्टेज ड्रामा, बोतलें तोड़ीं, पुलिस से भी की हाथापाई

शिवपुरी शहर के कमलागंज थाना क्षेत्र में शनिवार रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब दो युवकों ने नशे में धुत होकर शराब दुकान में जमकर हंगामा कर दिया। दोनों ने न सिर्फ दुकान के बाहर लोगों से मारपीट की, बल्कि दुकान के अंदर घुसकर शराब की बोतलों को तोड़-फोड़ दिया। करीब एक घंटे तक चले इस हंगामे के बाद पुलिस ने दोनों उपद्रवियों को बड़ी मुश्किल से काबू में किया।

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