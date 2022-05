{"_id":"6289bc222972da58b17657dc","slug":"shivpuri-bjp-worker-dialogue-program-organized-scindia-said-india-s-name-is-shining-on-the-world-stage","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shivpuri: भाजपा कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन, सिंधिया ने कहा- भारत का नाम विश्व पटल पर चमक रहा है","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिवपुरी Published by: अंकिता विश्वकर्मा Updated Sun, 22 May 2022 10:00 AM IST