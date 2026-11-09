शाजापुर: शुजालपुर में एमडी ड्रग सप्लाई मामले में तीसरा आरोपी साकिब गिरफ्तार, परिजन भी तस्करी के धंधे में लिप्त

विज्ञापन





ड्रग सप्लाई नेटवर्क की कड़ी

मामले की शुरुआत 14 अक्तूबर को हुई थी, जब पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तालाबपुरा कब्रिस्तान के पास से टीला मोहल्ला निवासी दानिश खान (23) को 8.4 ग्राम एमडी ड्रग के साथ पकड़ा था। दानिश सिटी सब्जी मंडी में कपड़ों की दुकान चलाता है। दानिश ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि उसने यह नशीला पदार्थ यूसुफ खान से लिया था। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए यूसुफ को गिरफ्तार किया। यूसुफ से गहन पूछताछ और जांच के दौरान पता चला कि उसे एमडी ड्रग की सप्लाई साकिब ने की थी। विज्ञापन



ये भी पढ़ें- विज्ञापन विज्ञापन



आपराधिक पृष्ठभूमि और पुलिस जांच

गिरफ्तार आरोपी साकिब (26) शुजालपुर का ही रहने वाला है। आरोपी के परिवार के तार भी मादक पदार्थों की अवैध तस्करी से जुड़े हैं। साकिब का बड़ा भाई साजिद भी मादक पदार्थों की तस्करी के एक अन्य मामले में पकड़ा जा चुका है। करीब दो महीने पहले इंदौर पुलिस उसे गांजा सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार कर ले गई थी। पुलिस ने पूर्व में पकड़े गए दानिश और यूसुफ के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया था। उस समय पुलिस यह स्पष्ट नहीं कर सकी थी कि नशीला पदार्थ कहां से आता था। अब साकिब की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ड्रग सप्लाई नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच में अन्य लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं मामले की शुरुआत 14 अक्तूबर को हुई थी, जब पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तालाबपुरा कब्रिस्तान के पास से टीला मोहल्ला निवासी दानिश खान (23) को 8.4 ग्राम एमडी ड्रग के साथ पकड़ा था। दानिश सिटी सब्जी मंडी में कपड़ों की दुकान चलाता है। दानिश ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि उसने यह नशीला पदार्थ यूसुफ खान से लिया था। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए यूसुफ को गिरफ्तार किया। यूसुफ से गहन पूछताछ और जांच के दौरान पता चला कि उसे एमडी ड्रग की सप्लाई साकिब ने की थी।ये भी पढ़ें- मंदसौर में 62 लाख रुपये की ब्राउन शुगर के साथ तस्कर गिरफ्तार गिरफ्तार आरोपी साकिब (26) शुजालपुर का ही रहने वाला है। आरोपी के परिवार के तार भी मादक पदार्थों की अवैध तस्करी से जुड़े हैं। साकिब का बड़ा भाई साजिद भी मादक पदार्थों की तस्करी के एक अन्य मामले में पकड़ा जा चुका है। करीब दो महीने पहले इंदौर पुलिस उसे गांजा सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार कर ले गई थी। पुलिस ने पूर्व में पकड़े गए दानिश और यूसुफ के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया था। उस समय पुलिस यह स्पष्ट नहीं कर सकी थी कि नशीला पदार्थ कहां से आता था। अब साकिब की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ड्रग सप्लाई नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच में अन्य लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं

शुजालपुर सिटी थाना पुलिस ने एमडी ड्रग सप्लाई मामले में कार्रवाई करते हुए तीसरे आरोपी साकिब को गिरफ्तार किया है। आरोपी साकिब (26) पर पहले से पकड़े गए आरोपियों को एमडी ड्रग की आपूर्ति करने का गंभीर आरोप है। पुलिस इस मामले में आरोपी दानिश खान और यूसुफ खान को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।