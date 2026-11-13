सांदीपनि विद्यालय के निर्माण में लापरवाही: तय मानकों पर खरे नहीं उतरे शौचालय, तोड़कर दोबारा बनाने के निर्देश

शहडोल जिले के बुढ़ार-कटकोना स्थित सांदीपनि विद्यालय के निर्माणाधीन भवन में निर्माण की धीमी गति और गुणवत्ता को लेकर लापरवाही सामने आई है। निरीक्षण के दौरान शौचालयों का निर्माण भी निर्धारित मापदंडों के अनुरूप नहीं मिला। इस पर कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने नाराजगी जताते हुए अमानक निर्माण को तोड़कर दोबारा निर्धारित मानकों के अनुसार कराने के निर्देश दिए। वहीं, निर्माण कार्य में देरी पर संबंधित एजेंसी को पेनाल्टी लगाने संबंधी कारण बताओ नोटिस जारी करने को कहा है।

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