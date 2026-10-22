शहडोल: ब्यौहारी में नशीली कफ सिरप तस्करी का भंडाफोड़, 10.35 लाख का माल जब्त; कार जब्त कर दो को किया गिरफ्तार

शहडोल जिले में अवैध मादक पदार्थों और नशीली दवाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत ब्यौहारी पुलिस ने नशीली कफ सिरप की तस्करी का खुलासा किया है। पुलिस ने घेराबंदी कर एक कार से 50 शीशी नशीली कफ सिरप बरामद की है। मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस ने कफ सिरप, मोबाइल फोन और तस्करी में इस्तेमाल कार समेत कुल 10 लाख 35 हजार रुपये की सामग्री जब्त की है।

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