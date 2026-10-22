कुत्ते ने ली जान: आंगन में खेल रही तीन वर्षीय बालिका पर कुत्ते का जानेलवा हमला, बुरी तरह नोंचा; मासूम की मौत

रतलाम शहर व जिले के अंचलों में नागरिकों व बच्चों पर कुत्तों द्वारा हमले करने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। गुरुवार शाम समीपस्थ ग्राम पलसोड़ी में घर के आंगन में खेल रही तीन वर्षीय बालिका पर एक कुत्ते ने जानलेवा हमला कर दिया और उसकी सिर व पीठ को नोच डाला। इससे बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे जिला अस्पताल ले जाया गया लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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