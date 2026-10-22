सीधी: गेन्दुरा के नदी में मछली के जाल में फंसा मिला नवजात का शव, बदूब आने पर ग्रामीण ने देखा

सीधी जिले के सेमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गेदुरा में आज गुरुवार दोपहर नदी किनारे मछली पकड़ने के जाल में लिपटा नवजात शिशु का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। इसकी सूचना मिलते ही सेमरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। जहां फिलहाल नवजात की पहचान नहीं हो सकी है।

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