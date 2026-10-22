मध्य प्रदेश: रूस में बुझ गया राघौगढ़ का सूरज, डॉक्टर बनने का सपना लेकर गया था; दिल्ली पहुंचा पार्थिव शरीर

विदेश में मेडिकल की पढ़ाई कर डॉक्टर बनने का सपना लेकर रूस गए राघौगढ़ के छात्र सूरज सैनी का असमय निधन उनके परिवार के लिए गहरा सदमा बन गया है। जिस बेटे को परिवार ने बेहतर भविष्य की उम्मीदों के साथ विदेश भेजा था, उसकी मौत की खबर ने घर में मातम पसरा दिया। अब सूरज का पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंच चुका है और उसे अंतिम संस्कार के लिए गृह नगर राघौगढ़ लाया जा रहा है।

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