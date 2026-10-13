शहडोल: 870 ग्राम की प्रीमैच्योर बच्ची को एसएनसीयू में मिला जीवनदान, 58 दिन बाद घर लौटी

जिला चिकित्सालय शहडोल के विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई (एसएनसीयू) में डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की मेहनत से 870 ग्राम वजन की समय से पहले जन्मी बच्ची को नया जीवन मिला है। सात माह की गर्भावस्था में जन्मी बच्ची की हालत बेहद गंभीर थी। उसे 58 दिनों तक एसएनसीयू में रखकर उपचार किया गया। अब बच्ची पूरी तरह स्वस्थ है और उसका वजन बढ़कर 1 किलो 700 ग्राम हो गया है।

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