शहडोल: बारिश में कच्चा मकान बना आफत, परिवार के तीन लोग घायल; छह बकरियों की मलबे में दबने से मौत

शहडोल जिले में लगातार हो रही बारिश के बीच जैतपुर क्षेत्र में एक कच्चा मकान अचानक ढह गया। हादसे में घर के अंदर मौजूद पति-पत्नी और उनका बेटा घायल हो गए। मकान के अंदर बंधी छह बकरियां-बकरे भी मलबे में दब गए। ग्रामीणों की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया। एंबुलेंस के पहुंचने में देरी होने पर उन्हें निजी वाहन से जिला अस्पताल ले जाना पड़ा।

विज्ञापन