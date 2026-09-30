शहडोल: डॉक्टर के घर 8 साल की बच्ची से कथित मारपीट, गर्म चिमटे से दागने का आरोप; पुलिस जांच में जुटी

शहडोल कोतवाली थाना क्षेत्र में जिला अस्पताल में पदस्थ एक डॉक्टर के परिवार से जुड़े घर में नाबालिग बच्ची के साथ कथित अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है। करीब आठ साल की बच्ची बुधवार शाम घर से निकलकर वार्ड नंबर सात में पहुंची और रोने लगी। स्थानीय लोगों ने बच्ची से पूछताछ के बाद पुलिस को सूचना दी। बच्ची ने डॉक्टर दंपति पर मारपीट करने और गर्म चिमटे से दागने का आरोप लगाया है।

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