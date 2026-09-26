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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   48 Hours of Drizzle, Temperature Drops to 19°C; Four Bansagar Gates Open

शहडोल में 48 घंटे से रुक-रुककर बारिश का दौर जारी: 19 डिग्री पहुंचा तापमान; निचले इलाकों में हुआ जलभराव

Sat, 26 Sep 2026 11:08 AM IST
शहडोल ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शहडोल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शहडोल Published by: शहडोल ब्यूरो Updated Sat, 26 Sep 2026 11:08 AM IST
सार

जिले में 48 घंटे से रुक-रुककर रिमझिम बारिश जारी है। शनिवार सुबह ठंडी हवाओं से तापमान करीब 19 डिग्री पहुंच गया। बारिश से निचले इलाकों में जलभराव हुआ। सड़कों पर भी रोजाना की तुलना में आवाजाही कम नजर आई।

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48 Hours of Drizzle, Temperature Drops to 19°C; Four Bansagar Gates Open
सड़कों में भरा पानी। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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शहडोल जिले में पिछले करीब 48 घंटे से रुक-रुककर रिमझिम बारिश का दौर जारी है। शनिवार सुबह बारिश और ठंडी हवाओं के चलते मौसम में अचानक ठंडक बढ़ गई। तापमान करीब 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसका असर सामान्य जनजीवन पर भी दिखाई दिया। बारिश के कारण शहर और आसपास के निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। सुबह सड़कों पर भी रोजाना की तुलना में आवाजाही कम नजर आई।

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निचले इलाकों में भरा पानी, पोंडा नाला भी उफना
लगातार बारिश के कारण कई निचले क्षेत्रों में पानी जमा हो गया है। सिंहपुर रोड स्थित पोंडा नाले में भी पानी का स्तर बढ़ गया है। इससे यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिले के कई नदी-नालों में भी बारिश के बाद पानी बढ़ गया है।
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बाणसागर 99.21 प्रतिशत भरा, चार गेट खुले
बाणसागर बांध में जलभराव की स्थिति एफआरएल के करीब बनी हुई है। 24 सितंबर को सुबह आठ बजे जलस्तर 341.61 मीटर दर्ज किया गया था, जबकि पूर्ण जलाशय स्तर 341.64 मीटर है। जलाशय 99.21 प्रतिशत भरा हुआ है। बांध के गेट क्रमांक 8, 9, 10 और 11 को 0.30 मीटर खोला गया है। स्पिलवे से 253 क्यूमेक्स पानी छोड़ा जा रहा है।
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26 सितंबर को 35.4 मिमी औसत बारिश
26 सितंबर को जिले में औसतन 35.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। सोहागपुर में सबसे अधिक 53 मिमी, बुढ़ार में 49 मिमी, गोहपारू में 37 मिमी, जैतपुर में 31 मिमी, चनौढ़ी में 31 मिमी, जयसिंहनगर में 27 मिमी और ब्यौहारी में 20 मिमी बारिश हुई। जिले में 26 सितंबर तक कुल औसत वर्षा 1205 मिमी दर्ज हो चुकी है। पिछले वर्ष इसी अवधि में 1101.7 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई थी।

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