शहडोल में 48 घंटे से रुक-रुककर बारिश का दौर जारी: 19 डिग्री पहुंचा तापमान; निचले इलाकों में हुआ जलभराव

शहडोल जिले में पिछले करीब 48 घंटे से रुक-रुककर रिमझिम बारिश का दौर जारी है। शनिवार सुबह बारिश और ठंडी हवाओं के चलते मौसम में अचानक ठंडक बढ़ गई। तापमान करीब 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसका असर सामान्य जनजीवन पर भी दिखाई दिया। बारिश के कारण शहर और आसपास के निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। सुबह सड़कों पर भी रोजाना की तुलना में आवाजाही कम नजर आई।

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लगातार बारिश के कारण कई निचले क्षेत्रों में पानी जमा हो गया है। सिंहपुर रोड स्थित पोंडा नाले में भी पानी का स्तर बढ़ गया है। इससे यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिले के कई नदी-नालों में भी बारिश के बाद पानी बढ़ गया है।बाणसागर बांध में जलभराव की स्थिति एफआरएल के करीब बनी हुई है। 24 सितंबर को सुबह आठ बजे जलस्तर 341.61 मीटर दर्ज किया गया था, जबकि पूर्ण जलाशय स्तर 341.64 मीटर है। जलाशय 99.21 प्रतिशत भरा हुआ है। बांध के गेट क्रमांक 8, 9, 10 और 11 को 0.30 मीटर खोला गया है। स्पिलवे से 253 क्यूमेक्स पानी छोड़ा जा रहा है।26 सितंबर को जिले में औसतन 35.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। सोहागपुर में सबसे अधिक 53 मिमी, बुढ़ार में 49 मिमी, गोहपारू में 37 मिमी, जैतपुर में 31 मिमी, चनौढ़ी में 31 मिमी, जयसिंहनगर में 27 मिमी और ब्यौहारी में 20 मिमी बारिश हुई। जिले में 26 सितंबर तक कुल औसत वर्षा 1205 मिमी दर्ज हो चुकी है। पिछले वर्ष इसी अवधि में 1101.7 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई थी।