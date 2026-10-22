सिवनी के बंडोल में हाईटेक चोरी: पांच लाख के पोल उड़ाने के लिए लगाया 40 लाख का तामझाम, चार गिरफ्तार; एक फरार

मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से चोरी का एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां चोरों ने महज पांच लाख रुपये की सरकारी संपत्ति चुराने के लिए लाखों रुपये की हाईटेक मशीनरी दांव पर लगा दी। बंडोल थाना क्षेत्र के अंतर्गत सरकारी स्कूल के पास रखे बिजली विभाग के 19 भारी-भरकम लोहे के बीम पोल को गायब करने के लिए चोरों ने बकायदा एक बड़ी 'इंडस्ट्रियल प्लानिंग' की थी। हालांकि, पुलिस की मुस्तैदी से इस हाईटेक गिरोह का भंडाफोड़ हो गया है।

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