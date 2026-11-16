सिवनी में हादसा: बाइक पर सवार थे तीन युवक, टैंकर की टक्कर से दो की मौत, एक जिंदगी के लिए कर रहा संघर्ष

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राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर सोमवार को करीब 11:30 बजे हुए सड़क हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना आदेगांव थाना क्षेत्र के कुरमुंडो नाला के पास उस समय हुई, जब पानी के एक टैंकर ने बाइक को टक्कर मार दी।