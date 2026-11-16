सिवनी में हादसा: बाइक पर सवार थे तीन युवक, टैंकर की टक्कर से दो की मौत, एक जिंदगी के लिए कर रहा संघर्ष
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिवनी Published by: दिनेश शर्मा Updated Mon, 16 Nov 2026 04:47 PM IST
सार
सिवनी में राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर पानी के टैंकर की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि तीसरा गंभीर घायल हो गया। हादसा आदेगांव थाना क्षेत्र के कुरमुंडो नाला के पास हुआ। पुलिस ने टैंकर जब्त कर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है।
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विस्तार
राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर सोमवार को करीब 11:30 बजे हुए सड़क हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना आदेगांव थाना क्षेत्र के कुरमुंडो नाला के पास उस समय हुई, जब पानी के एक टैंकर ने बाइक को टक्कर मार दी।
हादसे में जान गंवाने वाले युवकों की पहचान 25 वर्षीय अर्जुन भलावी और 20 वर्षीय रामकुमार उइके के रूप में हुई है। वहीं 20 वर्षीय संदीप उइके दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार तीनों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। इसी दौरान कुरमुंडो नाला के पास उनकी बाइक पानी के टैंकर से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दो युवकों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।
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लखनादौन अस्पताल में घायल का इलाज
हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। सूचना मिलने पर आदेगांव थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं गंभीर रूप से घायल संदीप उइके को उपचार के लिए सिविल अस्पताल लखनादौन में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है।
टैंकर जब्त कर चालक की तलाश
आदेगांव थाना प्रभारी आशीष धुर्वे ने बताया कि हादसे में दो युवकों की मौत हुई है और एक घायल है। दुर्घटना में शामिल पानी के टैंकर को पुलिस ने जब्त कर लिया है। टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हुए चालक की तलाश की जा रही है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है।
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हादसे में जान गंवाने वाले युवकों की पहचान 25 वर्षीय अर्जुन भलावी और 20 वर्षीय रामकुमार उइके के रूप में हुई है। वहीं 20 वर्षीय संदीप उइके दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार तीनों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। इसी दौरान कुरमुंडो नाला के पास उनकी बाइक पानी के टैंकर से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दो युवकों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।
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लखनादौन अस्पताल में घायल का इलाज
हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। सूचना मिलने पर आदेगांव थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं गंभीर रूप से घायल संदीप उइके को उपचार के लिए सिविल अस्पताल लखनादौन में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है।
टैंकर जब्त कर चालक की तलाश
आदेगांव थाना प्रभारी आशीष धुर्वे ने बताया कि हादसे में दो युवकों की मौत हुई है और एक घायल है। दुर्घटना में शामिल पानी के टैंकर को पुलिस ने जब्त कर लिया है। टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हुए चालक की तलाश की जा रही है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है।