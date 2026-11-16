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इंदौर: महंगे टिकट लेकर दिलजीत के कॉन्सर्ट में घुसे थे मोबाइल चोर, पुलिस ने दो अंतरराज्यीय बदमाश दबोचे

Mon, 16 Nov 2026 04:33 PM IST
इंदौर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: इंदौर ब्यूरो Updated Mon, 16 Nov 2026 04:33 PM IST
सार

दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में मोबाइल चोरी करने पहुंचे अंतरराज्यीय गिरोह के दो सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़ गए। आरोपी महंगे गोल्ड और सिल्वर टिकट खरीदकर कार्यक्रम में शामिल हुए थे और भीड़ का फायदा उठाकर मोबाइल चुराते थे।

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Indore: Two Mobile Thieves Arrested at Diljit Dosanjh Concert, Gang Used Costly Tickets to Target Crowds
हिरासत में आरोपी

विस्तार
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दिलजीत दोसांझ के लाइव कॉन्सर्ट में हजारों की भीड़ के बीच मोबाइल चोर गिरोह भी सक्रिय था। भीड़ का फायदा उठाकर मोबाइल चोरी करने के इरादे से गिरोह के सदस्य बाकायदा महंगे टिकट खरीदकर कॉन्सर्ट में शामिल हुए थे। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी के चलते अंतरराज्यीय गिरोह के दो सदस्य पकड़ में आ गए। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी के 6 मोबाइल बरामद किए हैं।

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दरअसल 5 नवंबर को सी21 ग्राउंड पर आयोजित दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में सुरक्षा के मद्देनजर क्राइम ब्रांच और खजराना थाना पुलिस की टीमें तैनात थीं। इसी दौरान संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर पुलिस ने दो युवकों को पकड़ा। पूछताछ में उनकी पहचान नाजिम निवासी पुरानी दिल्ली और सुरेंद्र निवासी लखनऊ के रूप में हुई। पुलिस के मुताबिक आरोपी अलग-अलग शहरों में होने वाले बड़े कॉन्सर्ट को निशाना बनाते थे। ये गोल्ड और सिल्वर क्लास के महंगे टिकट खरीदकर कार्यक्रम में शामिल होते और भीड़ का फायदा उठाकर मोबाइल चोरी करते थे। वही प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने जयपुर और दिल्ली सहित अन्य शहरों में भी इसी तरह की वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया है। 
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आरोपियों के साथ 4 से 5 अन्य सदस्य भी सक्रिय बताए जा रहे हैं। पुलिस अब गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश और अन्य चोरी के मोबाइल की बरामदगी में जुटी है। फिलहाल पता चला है कि दोनों आरोपी बाकायदा टिकट लेकर कार्यक्रम में पहुंचे और वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों से काफी बारीकी से पूछताछ की जा रही है, वहीं इस शो में प्रारंभिक तौर पर 10 से 15 मोबाइल चोरी की वारदात सामने आई है।

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