छिंदवाड़ा में रफ्तार ने ली जान: कार ने सगे भाई-बहन को रौंदा, आरोपी स्टेशन मास्टर गिरफ्तार

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छिंदवाड़ा के छिंदी कामथ गांव में सोमवार को सड़क किनारे बने एक घर के आंगन में कार ने खेल रहे दो सगे भाई-बहन को रौंद दिया। इस दर्दनाक हादसे में पांच वर्षीय मिष्ठी यदुवंशी और तीन वर्षीय शिवाय यदुवंशी की मौत हो गई। दोनों बच्चे मूल रूप से बोरदेही के रहने वाले थे। वे अपनी मां के साथ ननिहाल में भाई दूज का त्योहार मनाने के लिए छिंदी कामथ आए थे।