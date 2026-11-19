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सूचना मिलने पर नन्हेंलाल के भतीजे गोपाल सेन और अन्य परिजन मंडी कार्यालय पहुंचे। गोपाल सेन ने मौत की परिस्थितियों पर गहरा संदेह जताते हुए हत्या की आशंका व्यक्त की। उन्होंने कहा कि खिड़की से फांसी लगाना संभव नहीं लगता है, इसलिए उन्होंने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। भतीजे ने बताया कि उनके चाचा पिछले छह महीने से किसी बात को लेकर मानसिक तनाव में थे, हालांकि परिवार को इस तनाव के कारण की जानकारी नहीं थी।घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पथरिया पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पथरिया उप पुलिस अधीक्षक प्रिया सिंधी ने बताया कि मंडी कार्यालय की छत पर बनी खिड़की में कर्मचारी का शव लटका हुआ मिला था। उधर ड्यूटी डॉक्टर श्वेता पटेल ने बताया कि कर्मचारी को सुबह 11 बजे मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस की टीम अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर मामले की आगे की जांच कर रही है।