सीहोर: मां विजयासन के दरबार में पहुंचे शिवराज सिंह चौहान, धर्मपत्नी के साथ किए दर्शन; देश की खुशहाली की कामना

शारदीय नवरात्रि की पावन बेला में मां विजयासन धाम सलकनपुर एक बार फिर आस्था और भक्ति के रंग में सराबोर नजर आया। शनिवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी धर्मपत्नी के साथ मां विजयासन के दरबार पहुंचे। उन्होंने माता रानी के चरणों में शीश नवाकर दर्शन किए और देश-प्रदेश के नागरिकों की सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की। देवी धाम में दर्शन के दौरान उनकी आस्था और श्रद्धा का भाव नजर आया। उन्होंने मां से सभी को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की, ताकि लोग सद्मार्ग पर चलें और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकें।

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