रतलाम: कपास और मक्का फसल के बीच कर रहा था गांजे की खेती, 28 लाख कीमत के 880 हरे पौधे जब्त; आरोपी गिरफ्तार

मादक पदार्थों की तस्करी, निर्माण व खरीद-फरोख्त करने वालों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत रतलाम पुलिस को शिवगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम गुंजा में गांजे की खेती पकड़ने के मामले में सफलता मिली है। वहां आरोपी मक्का व कपास की फसल के बीच गांजे की खेती कर रहा था। पुलिस ने दबिश गांजे के 880 हरे पौधे जब्त किए हैं। जब्त पौधों की कीमत करीब 28 लाख रुपये बताई गई है। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है।

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