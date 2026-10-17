ओबीसी आरक्षण: कमलनाथ का सरकार पर हमला, बोले- मदद की पेशकश भी की; भाजपा ने किया पलटवार

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मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अन्य पिछड़ा वर्ग के 27 प्रतिशत आरक्षण के मुद्दे पर राज्य की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि वर्ष 2019 में उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले सात वर्षों से भाजपा सरकार अदालत में इस आरक्षण को समाप्त करने का प्रयास कर रही है।