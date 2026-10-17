मध्यप्रदेश: एमपी में निवेश के लिए आंध्र के उद्योगपतियों को सीएम ने साधा, जीआईएस-2027 का दिया न्योता

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मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आंध्र प्रदेश के उद्योगपतियों से मुलाकात की। विजयवाड़ा में उन्होंने टेक्सटाइल, खाद्य प्रसंस्करण, इंजीनियरिंग, पर्यटन, अधोसंरचना और नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के निवेशकों से चर्चा कर भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस)-2027 में शामिल होने का न्योता दिया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की औद्योगिक नीतियों और निवेश की संभावनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध है।