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मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच के लिए पांच टीमें बनाईं। जांच अभियान में लगभग 30 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी लगातार जुटे रहे। टीमों ने विभिन्न संदिग्धों से पूछताछ की और मामले से जुड़े सभी तथ्यों की गहनता से पड़ताल की। शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि राकेश मेहता ने एक व्यक्ति को रुपये उधार दिए थे। समय बीतने के साथ उस उधार राशि पर ब्याज लगातार बढ़ता जा रहा था। कर्जदार व्यक्ति ब्याज और मूल रकम चुकाने की स्थिति में नहीं था। इसी आर्थिक तनाव और विवाद के कारण आरोपियों ने हत्या की साजिश रची और वारदात को अंजाम दिया।जांच में पुलिस को पता चला कि हत्या की रात आरोपी मृतक के घर पहुंचे थे। आरोपियों ने पहले राकेश के घर पर बैठकर आराम से चाय पी। चाय पीने के बाद आरोपियों ने अचानक कुल्हाड़ी निकालकर परिवार के सदस्यों पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपियों ने राकेश, उनकी पत्नी राधा और बेटे अश्विन के सिर पर कुल्हाड़ी से घातक प्रहार किए। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या की इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस टीमों ने तत्परता दिखाते हुए यार नगर क्षेत्र से दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है।पुलिस को इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाने में घर के अंदर मिले कुछ अहम सुरागों से मदद मिली। मृतक के घर में रखे कागजों की जांच करने पर पुलिस को उधार दिए गए पैसों की विस्तृत जानकारी मिली। इसके साथ ही घटनास्थल पर रखे कप-प्लेट को देखकर पुलिस को अंदेशा हुआ कि वारदात से ठीक पहले किन्हीं दो लोगों ने वहां बैठकर चाय पी थी। पुलिस ने इन्हीं अहम सुरागों की कड़ियों को आपस में जोड़ा और तफ्तीश आगे बढ़ाई। तीनों मृतकों के सिर पर गंभीर चोट के निशान मिले थे, जिससे एक से ज्यादा हमलावरों के शामिल होने की आशंका सच साबित हुई। पुलिस हिरासत में लिए गए संदिग्धों से पूछताछ कर रही है।