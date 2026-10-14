ग्वालियर: सिंधिया राजघराने की 41 हजार करोड़ की संपत्ति का विवाद फिर उलझा, प्रतिमा देवी की आपत्ति पर सुनवाई आज

सिंधिया राजघराने की 41 हजार करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति के बंटवारे का मामला एक बार फिर कानूनी उलझनों में फंस गया है। लंबे समय से चल रहे इस बहुचर्चित विवाद में परिवार के सदस्यों के बीच आपसी सहमति से समझौता प्रस्ताव तैयार कर अदालत में पेश किया गया था। हालांकि अब इस समझौते पर प्रतिमा देवी राना की आपत्ति ने मामले को नया मोड़ दे दिया है। अब आज ग्वालियर की अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत में अंतरिम आवेदन और आपत्ति आवेदन पर सुनवाई होनी है। इस सुनवाई के बाद मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया की दिशा स्पष्ट हो सकती है।

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बता दें कि इस संपत्ति विवाद में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और परिवार के अन्य सदस्यों के बीच लंबे समय से कानूनी लड़ाई चल रही है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री यशोधरा राजे और उषा राजे ने पैतृक संपत्ति में अपना हिस्सा प्राप्त करने के लिए सिविल मुकदमा दायर किया था। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से समझौता प्रस्ताव तैयार किया गया लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की बड़ी बुआ दिवंगत पद्मावती राजे की बेटी प्रतिमा देवी राना ने इस समझौते पर आपत्ति दर्ज करा दी।