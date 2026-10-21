सतना में दिनदहाड़े बवाल: नकाबपोश बदमाशों ने घर के बाहर मचाया उत्पात, कार में तोड़फोड़ का वीडियो वायरल

सतना जिले के महादेवा इलाके में दिनदहाड़े उपद्रव और मारपीट का मामला सामने आया है। फरियादी अनुज पांडेय के घर के बाहर कुछ बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया और वहां खड़ी कार में तोड़फोड़ की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित ने इस मामले की शिकायत थाने में की है। वहीं, पुलिस ने महादेवा क्षेत्र के ही रहने वाले बंटा यादव और रामू पांडेय उर्फ शैलेंद्र समेत अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

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