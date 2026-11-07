एमपी: सतना में रेग्जीन ट्रेडर्स की दुकान में भीषण आग, खेरमाई रोड पर मची अफरा-तफरी; दमकल की टीमें जुटीं

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जानकारी के अनुसार, सतना शहर के खेरमाई रोड स्थित जया रेग्जीन ट्रेडर्स दुकान में शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात अज्ञात कारणों से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। दुकान से उठती आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर से दिखाई देने लगा। घटना के बाद आसपास के इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।आग लगने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश शुरू की। इसके बाद दमकल विभाग की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंचीं। फायर ब्रिगेड की टीम लगातार पानी डालकर आग पर काबू पाने में जुटी रही।घटना की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली पुलिस और नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे। नगर निगम कमिश्नर, एसडीएम, सीएसपी और कोतवाली टीआई सहित पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया। मौके पर मौजूद टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी रहीं। साथ ही स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास किए गए।फिलहाल दुकान में आग लगने के स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल पाया है। आग से कितना नुकसान हुआ है, इसका भी आकलन किया जा रहा है। आग पर पूरी तरह काबू पाने और नुकसान का आकलन होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।