एमपी: सतना में रेग्जीन ट्रेडर्स की दुकान में भीषण आग, खेरमाई रोड पर मची अफरा-तफरी; दमकल की टीमें जुटीं
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सतना Published by: प्रतीक कुमार पाण्डेय Updated Sat, 07 Nov 2026 08:18 AM IST
सार
मध्यप्रदेश के सतना में खेरमाई रोड स्थित जया रेग्जीन ट्रेडर्स की दुकान में शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात भीषण आग लग गई। आग की लपटों के साथ दूर तक धुएं का गुबार दिखाई दिया। सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी रहीं।
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विस्तार
सतना शहर के व्यस्त खेरमाई रोड इलाके में शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात एक दुकान में भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। जया रेग्जीन ट्रेडर्स में लगी आग की लपटें काफी तेज थीं और दूर तक धुएं का गुबार नजर आ रहा था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। दमकल की कई गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया।
आग की लपटें उठीं, इलाके में मची अफरा-तफरी
जानकारी के अनुसार, सतना शहर के खेरमाई रोड स्थित जया रेग्जीन ट्रेडर्स दुकान में शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात अज्ञात कारणों से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। दुकान से उठती आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर से दिखाई देने लगा। घटना के बाद आसपास के इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
दमकल की गाड़ियों ने शुरू किया आग बुझाने का प्रयास
आग लगने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश शुरू की। इसके बाद दमकल विभाग की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंचीं। फायर ब्रिगेड की टीम लगातार पानी डालकर आग पर काबू पाने में जुटी रही।
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पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर रहे पहुंचे
घटना की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली पुलिस और नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे। नगर निगम कमिश्नर, एसडीएम, सीएसपी और कोतवाली टीआई सहित पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया। मौके पर मौजूद टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी रहीं। साथ ही स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास किए गए।
आग लगने का कारण और नुकसान का आकलन जारी
फिलहाल दुकान में आग लगने के स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल पाया है। आग से कितना नुकसान हुआ है, इसका भी आकलन किया जा रहा है। आग पर पूरी तरह काबू पाने और नुकसान का आकलन होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
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आग की लपटें उठीं, इलाके में मची अफरा-तफरी
जानकारी के अनुसार, सतना शहर के खेरमाई रोड स्थित जया रेग्जीन ट्रेडर्स दुकान में शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात अज्ञात कारणों से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। दुकान से उठती आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर से दिखाई देने लगा। घटना के बाद आसपास के इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
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दमकल की गाड़ियों ने शुरू किया आग बुझाने का प्रयास
आग लगने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश शुरू की। इसके बाद दमकल विभाग की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंचीं। फायर ब्रिगेड की टीम लगातार पानी डालकर आग पर काबू पाने में जुटी रही।
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पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर रहे पहुंचे
घटना की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली पुलिस और नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे। नगर निगम कमिश्नर, एसडीएम, सीएसपी और कोतवाली टीआई सहित पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया। मौके पर मौजूद टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी रहीं। साथ ही स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास किए गए।
आग लगने का कारण और नुकसान का आकलन जारी
फिलहाल दुकान में आग लगने के स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल पाया है। आग से कितना नुकसान हुआ है, इसका भी आकलन किया जा रहा है। आग पर पूरी तरह काबू पाने और नुकसान का आकलन होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।