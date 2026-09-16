सागर जहरीली शराब कांड: मुख्य आरोपी शराब ठेकेदार मनीष लोधी की तलाश तेज, पुलिस ने इनाम बढ़ाकर 30 हजार किया

मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुए चर्चित जहरीली शराब कांड में पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मामले के मुख्य आरोपियों में शामिल शराब ठेकेदार मनीष लोधी उर्फ यशवंत सिंह ठाकुर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। आरोपी की तलाश में उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात तक संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। उसकी गिरफ्तारी पर पुलिस ने इनाम की राशि भी बढ़ा दी है।

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