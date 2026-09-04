सागर में गरीबों के राशन पर डाका?: पांच उचित मूल्य दुकानों में लाखों के खाद्यान्न का गबन, विक्रेताओं पर एफआईआर

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सागर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के राशन में बड़े पैमाने पर धांधली और गरीबों का खाद्यान्न हड़पने वाले पांच शासकीय उचित मूल्य दुकानों के विक्रेताओं पर जिला प्रशासन ने कड़ा शिकंजा कसा है। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल के निर्देश पर खाद्य विभाग की जांच में लाखों रुपये के खाद्यान्न गबन का खुलासा होने के बाद संबंधित पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसके साथ ही पांचों दुकानों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।