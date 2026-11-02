हाईवे पर दिखा घायल बाघ: सड़क किनारे बैठा मिला, वाहन की टक्कर की आशंका; दुर्गावती टाइगर रिजर्व से बुलाई गई टीम

नेशनल हाईवे-44 पर गुरुचौपड़ा के पास बरकोटी के जंगल में सोमवार को एक घायल बाघ सड़क किनारे बैठा मिला। बाघ को इस हालत में देख राहगीरों और आसपास के ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों की चहल-पहल बढ़ती देख बाघ पत्थरों के पीछे छिपकर बैठ गया।

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