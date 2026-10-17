अटूट आस्था और परंपरा का अनूठा संगम: 122वें वर्ष में प्रवेश कर रही है पुरव्याऊ टौरी की कांधे वाली काली माई

बुंदेलखंड क्षेत्र की सांस्कृतिक और धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र, मध्य प्रदेश के सागर शहर के पुरव्याऊ टौरी में विराजमान होने वाली ऐतिहासिक कांधे वाली काली माई (चल माई काली) इस वर्ष अपनी स्थापना के 122वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। वर्ष 1905 से चली आ रही इस विशिष्ट परंपरा को वार्डवासियों के पूर्ण सहयोग से ठाकुर परिवार द्वारा हर साल अत्यंत निष्ठा और भव्यता के साथ निभाया जा रहा है।

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