गरबा खेलने आई बालिका को भाजपा नेताओं ने पीटा, परिजनों को बकी गालियां, कहा- बुला लो पुलिस

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सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि भाजपा नेता कमल चौहान और उनके समर्थक बेहद गुस्से में हैं। वे बालिका और उसके परिजन के साथ आसपास खड़े लोगों को वीडियो बनाने पर भी धमका रहे हैं।कनकेश्वरी गरबा पंडाल में विधायक रमेश मेंदोला के संरक्षण में गरबा आयोजन होता है। इसके साथ क्षेत्र कई कई भाजपा नेता यहां पर व्यवस्था का काम संभालते हैं। यहां पर दूर-दूर से बालिकाएं गरबा करने के लिए आती हैं।वीडियो फुटेज में दिख रहा है कि भाजपा नेता अचानक बैरिकेडिंग कूदकर अंदर आते हैं और लड़की के साथ आए परिजनों के साथ तीखी बहस करने लगते हैं। बालिका कहती है कि मुझे चांटा क्यों मारा। उसके परिजन भी बार-बार कहते हैं कि बेटी को चांटा क्यों मारा। यह सुनते ही भाजपा नेता लड़की के साथ बदसलूकी पर उतर आते हैं। जब पीड़ित लड़की उन्हें टोकते हुए कहती है कि अब मुझे हाथ मत लगाना, तब भी वे उसकी बांह पकड़कर लगातार धक्का देते रहते हैं। वीडियो में यह भी साफ नजर आ रहा है कि लड़की धक्के के कारण 5 से 10 फीट की दूरी पर जा गिरती है। मौके पर मौजूद कई समझदार लोगों ने कमल चौहान को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वे किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे और कथित तौर पर गाली-गलौज भी करते रहे। इस पूरी घटना ने पंडाल की व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों की पोल खोलकर रख दी है।बालिका पंडाल में गरबा खेलना चाहती थी, लेकिन आयोजन समिति से जुड़े लोगों ने उसे अंदर प्रवेश देने से साफ इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर आयोजन की व्यवस्था संभाल रहे लोगों और लड़की के परिवार के बीच बहस शुरू हो गई जो देखते ही देखते काफी बढ़ गई। वीडियो में आरोपी कमल चौहान लड़की से तू हट जा यहां से कहते हुए साफ तौर पर सुनाई दे रहे हैं। जब लड़की उनके इस व्यवहार पर कड़ी आपत्ति जताती है और कहती है कि आपका यह तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है, तो कमल चौहान और गुस्से में आकर उससे बदसलूकी करने लगता है। बालिका विरोध जताते हुए पुलिस में इसकी शिकायत करने की बात कहती है तो भाजपा नेता के समर्थक कहते हैं बुला लो पुलिस।बताया जा रहा है कि पीड़ित लड़की एक बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखती है और इस घटना के बाद से वह या उसका परिवार दोबारा उस आयोजन स्थल पर नहीं पहुंचा है। इस घटना के बाद वहां मौजूद दर्शकों ने भी इस पर नाराजगी जताई है।मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता अमित चौरसिया ने खुलकर बीजेपी को घेरे में लिया और सवाल उठाया कि क्या भाजपा इंदौर महानगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी इस गरबा पंडाल में एक छोटी बच्ची के साथ हुई इस धक्का-मुक्की की घटना पर कोई ठोस कदम उठाएंगे। चौरसिया ने तीखे शब्दों में पूछा कि क्या पार्टी इस आरोपी मंडल अध्यक्ष को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करने का साहस दिखाएगी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आप लोग तो हमेशा पंडालों में छोटी-छोटी बच्चियों को लव जिहाद से बचने की झूठी सलाह देकर समाज में डर और सांप्रदायिकता का माहौल फैलाने का काम करते रहते हैं, लेकिन असलियत सबके सामने आ चुकी है।इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने इंदौर पुलिस कमिश्नर को भी आड़े हाथों लेते हुए मांग की है कि पुलिस को बिना किसी दबाव के इस वायरल वीडियो के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए तुरंत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा सिर्फ बड़े-बड़े भाषण देने से नहीं बल्कि मौके पर उठाए गए ठोस कदमों और कानूनी कार्रवाई से साबित होती है। जनता अब यह जानना चाहती है कि क्या शहर में कानून का राज चलेगा या फिर ऐसे दबंग पदाधिकारियों को यूं ही राजनीतिक संरक्षण मिलता रहेगा। इंदौर की जागरूक जनता इस पूरे मामले का निष्पक्ष जवाब चाहती है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके।इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद जब मीडिया और अन्य संबंधित पक्षों ने आरोपी भाजपा नेता कमल चौहान से उनका पक्ष जानने और उनका बयान लेने की कोशिश की, तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया। घटना के संबंध में जब उनके मोबाइल नंबर पर फोन लगाया तो उनका मोबाइल फोन लगातार स्विच ऑफ मिला जिस वजह से उनका पक्ष सामने नहीं आ सका है।