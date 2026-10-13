सीएम मोहन यादव रतलाम पहुंचे: मंत्री काश्यप की मां के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर शोक संवेदनाएं व्यक्त कीं

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंगलवार दोपहर हेलीकॉप्टर से रतलाम पहुंचे। हेलीपेड से वे सीधे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री (कैबिनेट मंत्री) चैतन्य काश्यप के घर पहुंचे और काश्यप की माताजी धर्मपरायण एवं समाजसेवी तेजकुंवरबाई काश्यप को श्रद्धांजलि अर्पित कर शोक संवेदनाएं व्यक्त कीं।

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