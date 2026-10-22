रतलाम: गाय चोरी कर काटकर खाने का आरोप, पंचायत में तीन लोगों ने कबूली वारदात; केस दर्ज

रतलाम जिले के बाजना थाना क्षेत्र के ग्राम भोजपुरा में गाय चोरी कर उसे काटकर खाने का मामला सामने आया है। गाय मालिक की शिकायत के अनुसार, तीन लोगों ने भील समाज की पंचायत में गाय चोरी करने और उसे काटकर खाने की बात स्वीकार की। आरोपियों ने गाय के बदले दो अन्य गाय देने की पेशकश भी की, लेकिन फरियादी ने अपनी ही गाय लौटाने की मांग की। इसके बाद उसने बाजना थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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