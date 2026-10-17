मैहर में हादसा: नेशनल हाईवे-30 पर ट्रक और पिकअप की जोरदार भिड़ंत, दो चालकों की मौत; दोनों मृतक मैहर के

मैहर जिले में नेशनल हाईवे-30 पर शनिवार को दर्दनाक सड़क हादसे में दो लोगों की जान चली गई। नादन थाना क्षेत्र के भेड़ा गांव के पास ट्रक और पिकअप वाहन के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि दोनों वाहनों के चालकों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वाहनों में फंसे चालकों के शव बाहर निकलवाए। हादसे में जान गंवाने वाले दोनों व्यक्तियों की पहचान मैहर जिले के निवासी के रूप में हुई है।

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