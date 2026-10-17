मैहर में हादसा: नेशनल हाईवे-30 पर ट्रक और पिकअप की जोरदार भिड़ंत, दो चालकों की मौत; दोनों मृतक मैहर के
मध्य प्रदेश के मैहर जिले में नेशनल हाईवे-30 पर भेड़ा गांव के पास ट्रक और पिकअप की भीषण टक्कर में दोनों चालकों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान जंग बहादुर लोधी (36) और राज चौरसिया (22) के रूप में हुई है। नादन थाना पुलिस हादसे की जांच कर रही है।
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मैहर जिले में नेशनल हाईवे-30 पर शनिवार को दर्दनाक सड़क हादसे में दो लोगों की जान चली गई। नादन थाना क्षेत्र के भेड़ा गांव के पास ट्रक और पिकअप वाहन के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि दोनों वाहनों के चालकों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वाहनों में फंसे चालकों के शव बाहर निकलवाए। हादसे में जान गंवाने वाले दोनों व्यक्तियों की पहचान मैहर जिले के निवासी के रूप में हुई है।
भेड़ा गांव के पास हुआ भीषण हादसा
प्राप्त जानकारी के अनुसार, दुर्घटना नेशनल हाईवे-30 पर भेड़ा गांव के पास हुई। यहां ट्रक और पिकअप वाहन के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग घटनास्थल पर एकत्र हो गए और पुलिस को सूचना दी गई हालांकि, दोनों वाहन टक्कर किन परिस्थितियों में हुई यह पुलिस की जांच के बाद ही पता चल सकेगा।
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हादसे में दो परिवारों ने खोए अपने सदस्य
इस दर्दनाक दुर्घटना में जान गंवाने वाले दोनों चालकों की पहचान हो गई है। मृतकों के नाम इस प्रकार हैं जंग बहादुर लोधी (36 वर्ष), पिता रामावतार लोधी, निवासी ग्राम खोंदिरा, मैहर और राज चौरसिया (22 वर्ष), पिता रामावतार चौरसिया, निवासी देवधरा तालाब, मैहर हादसे में दोनों की मौत से उनके परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक ओर जहां 36 वर्षीय जंग बहादुर लोधी की मौत से उनके परिजनों को गहरा सदमा पहुंचा है, वहीं 22 वर्षीय राज चौरसिया की असमय मृत्यु से परिवार में शोक का माहौल है।
मौके पर पहुंची नादन थाना पुलिस
दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद नादन थाना पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए दोनों वाहनों में फंसे चालकों के शव बाहर निकलवाए। इसके बाद मामले की जांच शुरू की गई पुलिस दुर्घटना से जुड़े तथ्यों की पड़ताल कर रही है। हादसे के समय वाहनों की गति, टक्कर की परिस्थितियों और अन्य संभावित कारणों की जानकारी जांच के बाद स्पष्ट हो सकेगी।